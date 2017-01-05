Кейсуке Хонда в январе может перебраться в Английскую Премьер-лигу

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Хонда

Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда попал в поле зрения английского «Уотфорда». В услугах 30-летнего футболиста заинтересован наставник «Уотфорда» Вальтер Маццарри, готовый взять его в аренду на полгода до конца текущего сезона.

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может перейти в английский «Уотфорд». Сообщается, что в подписании Кейсуке Хонды лично заинтересован Вальтер Маццарри, ныне руководящий «шершнями».

Другими претендентами на Хонду являются представители MLS. У японца есть реальный шанс перебраться в США, но вариант в АПЛ явно привлекательнее.

В текущем сезоне японец принял участие в 5 матчах чемпионата Италии и не отметился забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Вадим Павлов

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