Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике

Автор: Антон Муша 0

Хонда

Бывший игрок ЦСКА определился с новой командой. Теперь Хонда будет выступать за клуб мексиканского высшего дивизиона «Пачука».

Детали контракта остаются неразглашенными. Последним местом работы 31-летнего японца был «Милан», куда футболист перешел из ЦСКА в 2014 году после трех с половиной лет в России. В минувшем сезоне Хонда сыграл за итальянскую команду всего 8 матчей и покинул «россонери» в статусе свободного агента. Последние месяцы полузащитник находился в поисках продолжения карьеры и тренировался с американским «Сиэтлом».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Пачука»

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Антон Муша

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