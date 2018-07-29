Кейлор Навас: «Я счастлив в «Реале» и не планирую никуда уходить»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Голкипер «королевского клуба» и сборной Коста-Рики сообщил, что не собирается покидать Мадрид.  Игрок готов и дальше играть за мадридский клуб.

«Я счастлив в «Реале». Буду продолжать усиленно работать каждый день, чтобы и дальше оставаться в команде. Я спокоен, мой контракт еще действует два года.

Сейчас я должен думать о том, как прогрессировать каждый день. Посмотрим, что будет в будущем, но я спокоен за свою карьеру», — заявил Навас.

Кейлор Навас играет за мадридский «Реал» с 2014 года. За четыре года коста-риканец выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, и трижды выиграл Лигу Чемпионов.

Фото: Global Look Press;
Источник: La Nacion

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