Кейлор Навас стал лучшим латиноамериканским игроком 2016 года

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас назван лучшим латиноамериканским игроком 2016 года по версии EFE. Церемония награждения проходила в Мадриде.
Вратарь Коста-Рики получил трофей за его достижения в 2016 году. Навас выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Голкипер получил награду от президента агентства EFE Хосе Антонио Вера. Церемония награждения проходила в Мадриде.
На мероприятии присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес и жена вратаря Андреа Салас.
Фото: Global Look Press
Источник: EFE