Кейлор Навас стал лучшим латиноамериканским игроком 2016 года

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Навас

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас назван лучшим латиноамериканским игроком 2016 года по версии EFE. Церемония награждения проходила в Мадриде.

Вратарь Коста-Рики получил трофей за его достижения в 2016 году. Навас выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Голкипер получил награду от президента агентства EFE Хосе Антонио Вера. Церемония награждения проходила в Мадриде.

На мероприятии присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес и жена вратаря Андреа Салас.

Фото: Global Look Press

Источник: EFE

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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