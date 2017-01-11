Кейлор Навас стал лучшим латиноамериканским игроком 2016 года

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас назван лучшим латиноамериканским игроком 2016 года по версии EFE. Церемония награждения проходила в Мадриде.

Вратарь Коста-Рики получил трофей за его достижения в 2016 году. Навас выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Голкипер получил награду от президента агентства EFE Хосе Антонио Вера. Церемония награждения проходила в Мадриде.

На мероприятии присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес и жена вратаря Андреа Салас.

Фото: Global Look Press

Источник: EFE