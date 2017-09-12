Кейлор Навас: «Криштиану Роналду является примером для всех нас»

Из-за дисквалификации, Криштиану Роналду пропустил все официальные игры на клубном уровне на старте сезона. Голкипер «сливочных» Кейлор Навас отметил, что португалец находится в хорошей форме.

«Судя по тому, что я видел, Криштиану Роналду в очень хорошей форме, он является примером для всех нас. Он всегда помогает нам, и играть рядом с лучшим футболистом планеты – это огромная мотивация. Его успехи – это успехи для команды. Криштиану Роналду всегда сосредоточен, и мы все хотим быть похожими на него. Он готов к предстоящей игре, его непоколебимая воля и амбиции жизненно важны для «Реала», — сказал Навас.

Мадридский клуб завтра стартует в Лиге чемпионов. «Галактикос» примут на своем поле кипрский «Апоэл».

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»