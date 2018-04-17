КДК рассмотрит желтую карточку Федора Смолова

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

«Краснодар» обратился в РФПЛ по поводу отмены желтой карточки Федору Смолову, которую он получил за симуляцию в матче с «Арсеналом». КДК рассмотрит ситуацию на сегодняшнем заседании.

«Футбольный клуб «Краснодар» обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в контрольно-квалификационную комиссию (ККК) РФС по этому вопросу.

Мы это письмо переправили в ККК, где было принято решение по этому эпизоду. Инспектор матча признал, что желтая карточка вынесена ошибочно», – рассказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Окончательное решение контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынесет сегодня.

В этом сезоне Смолов сыграл в 19 играх, забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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