КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем

Автор: Евгений Морозов 0

Арсенал-СКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам встречи 2-го тура РФПЛ «Арсенал» — «СКА-Хабаровск». Команде придется заплатить большой штраф.

«По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск», «Арсенал» нарушил технический регламент. Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тыс. рублей», — говорит Григорьянц.

Фото: ФК «Арсенал»
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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