КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста

Автор: Евгений Морозов 0

КДК РФС вынес решение по матчу зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ между «Уралом-2» и ижевским «Зенитом». Команда из Удмуртии подала протест в связи с участием в игре футболиста соперников Никиты Артеменко.

«На 71-й минуте матча на поле вышел запасной игрок «Урала-2» Никита Артeменко. Сразу после окончания игры «Зенит» внeс в протокол запись о подаче протеста. Протест подан в связи с неправомерным участием Артeменко в матче, так как футболист был заявлен за «Урал-2» с нарушениями норм регламента проведения соревнований ПФЛ-2018/19.

«Урал-2» подал заявку на его участие вне регистрационного периода. Таким образом, Артeменко не имел права принимать участие в матче», – рассказал «Р-Спорт» глава КДК Артур Григорьянц.

Дата переигровки будет определена позже.

Фото: «Урал-2»
Источник:   «Р-Спорт»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

тв камера

13 октября. 15:00. Видеотрансляция матча «Сатурн» – «Торпедо» Москва

«Локомотив» одолел «Ростов», ЦСКА обыграл «Анжи», «Краснодар» получит премию «Лига Fair Play». Главные новости дня

тв камера

4 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Нефтехимик» – «Волга» — 1:0

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 