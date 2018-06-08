Каждый футболист сборной Испании получит 825 тысяч евро за победу на ЧМ-2018

Стало известно, сколько денег получат игроки сборной Испании, если выиграют Чемпионат мира. Последний раз испанцы завоевывали Кубок мира в 2010 году.

Футболисты сборной Испании получат по 825 тысяч евро призовых в случае, если команда выиграет мировое первенство. Как утверждают СМИ, размер суммы был согласован с капитаном национальной команды Серхио Рамосом.

Если «красная фурия» не выйдет в 1/4 финала, то футболисты не получат дополнительного вознаграждения.

Сборная Испании в рамках группового этапа чемпионата мира сыграет против команд Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»