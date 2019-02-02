Катар выиграл Кубок Азии, Сердар Азмун перешел в «Зенит», РПЛ представила календарь на март. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 января.

1. Катар стал победителем Кубка Азии

В финале катарцы обыграли Японию и впервые выиграли титул лучшей команды Азии.

2. «Зенит» купил Сердара Азмуна у «Рубина»

Нападающий сборной Ирана подписал соглашение с питерцами на 3,5 года.

3. Российская Премьер-Лига представила календарь на март

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе 10 марта против «Спартака».

4. Эдин Джеко дисквалифицирован за плевок в арбитра на два матча

Инцидент случился в четвертьфинальном матче Кубка Италии между «Ромой» и «Фиорентиной» (1:7).

5. 2 февраля. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Валенсия»

Смотрите эту и другие встречи чемпионата Испании на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею