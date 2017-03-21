Каспер Шмейхель признан футболистом года в Дании

Голкипер «Лестера» получил награду во второй раз подряд. По итогам голосования он обошел полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Несколькими днями ранее Каспер Шмейхель был назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Теперь Датский футбольный союз признал его лучшим датским футболистом 2016 года. 30-летний голкипер в этом сезоне сыграл 20 матчей и пропустил 31 мяч.

Последним вратарем, который был удостоен этой премии до Каспера, был его отец Петер Шмейхель. Он выигрывал звание лучшего игрока страны трижды.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Датского футбольного союза