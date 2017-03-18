Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Шмейхель

Каспер Шмейхель может скоро покинуть «Лестер». «Реал» включил голкипера в свой вратарский шорт-лист на ближайшее трансферное окно.

30-летний датчанин привлек внимание сливочных своим выступлением в нынешней Лиге чемпионов, произведя на мадридцев впечатление.

Конкуренцию «бланкос» может составить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в свое время за «красных дьяволов» на протяжении восьми сезонов выступал отец Каспера – Петер Шмейхель.

В текущем сезоне Шмейхель принял участие в 28-ми встречах (10 – на ноль), пропустив 36 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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