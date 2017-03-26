Каспер Шмейхель может стать игроком «Арсенала»

Датский вратарь английского «Лестера» Каспер Шмейхель может покинуть команду. Игроком интересуется другой клуб АПЛ.

Руководство лондонского «Арсенала» планирует приобрести 30-летнего голкипера в июле. Сообщается, что покупка Каспера станет приоритетной задачей для «канониров» в летнее трансферное окно. О сумме предполагаемого трансфера не сообщается.

В составе «лис» Шмейхель стал чемпионом Англии 2015/16. В текущем сезоне датчанин провел за клуб 20 матчей, пропустив 31 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror