Каспер Шмейхель может стать игроком «Арсенала»

Автор: Дмитрий Темников 1 Comments

Шмейхель

Датский вратарь английского «Лестера» Каспер Шмейхель может покинуть команду. Игроком интересуется другой клуб АПЛ.

Руководство лондонского «Арсенала» планирует приобрести 30-летнего голкипера в июле. Сообщается, что покупка Каспера станет приоритетной задачей для «канониров» в летнее трансферное окно. О сумме предполагаемого трансфера не сообщается.

В составе «лис» Шмейхель стал чемпионом Англии 2015/16. В текущем сезоне датчанин провел за клуб 20 матчей, пропустив 31 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

 

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Дмитрий Темников
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One thought on “Каспер Шмейхель может стать игроком «Арсенала»

  1. Каких «летучих мышей»??? Новости составляются методом случайного выбора словосочетаний???

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