Касильяс превзошел собственный рекорд по количеству сухих игр за сезон

Вратарь «Порту» Икер Касильяс побил собственный рекорд. Предыдущее достижение было установлено им более 10 лет назад во время пребывания в мадридском «Реале».

Голкипер достиг отметки в 16 матчей национального первенства за сезон, в которых он оставлял свои ворота сухими.

Новый достижение Касильяс установил в матче 25-го тура чемпионата Португалии со скромной «Арокой». «Порту» одержал победу со счетом 4:0. Предыдущее достижение 35-летнего испанского голкипера составляло 15 матчей. Такое количество игр без пропущенных голов он повторил трижды — в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2009/10, выступая за «Реал».

Отметим, что «Порту» не пропускает уже в пяти матчах чемпионата кряду. Беспроигрышная серия португальского клуба во внутреннем первенстве составляет 22 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: AS