«Карпин обещал «закатать» Дзюбу, УЕФА открыл дело в отношении «Зенита», обыск в офисе «Рубина». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 марта.
1. УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов
Сине-бело-голубые могут быть наказаны за поведение своих болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг».
2. Следственный комитет провел обыски в офисе казанского «Рубина»
В середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.
3. Артем Дзюба: «Карпин обещал закатать меня как футболиста»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
4. Яя Туре проигнорировал вызов в сборную Кот-д’Ивуара
В национальной команде не знают, где находится их капитан.
5. «Реал» и агент Роберта Левандовски достигли договоренности
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д’Ивуара.
Фото: Сергей Дроняев