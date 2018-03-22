«Карпин обещал «закатать» Дзюбу, УЕФА открыл дело в отношении «Зенита», обыск в офисе «Рубина». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Дзюба

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 марта.

1. УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов

Сине-бело-голубые могут быть наказаны за поведение своих болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг».

2. Следственный комитет провел обыски в офисе казанского «Рубина»

В середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.

3. Артем Дзюба: «Карпин обещал закатать меня как футболиста»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

4. Яя Туре проигнорировал вызов в сборную Кот-д’Ивуара

В национальной команде не знают, где находится их капитан.

5. «Реал» и агент Роберта Левандовски достигли договоренности

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д’Ивуара.

Фото: Сергей Дроняев

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