Карлуш Кейруш: «VAR создавали, чтобы устранять ошибки судей, а не прикрывать их»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш выразил недовольство использованием системы видеоповторов на ЧМ-2018. В матче со сборной Испании гол иранцев был отменен после просмотра повтора.

«Все могут обсуждать судейство, кроме нас, участников матчей. Смешно, что нам это не позволено. В Португалии самые высокие волны, и, когда начинаешь говорить о судействе, будто волна рушится на тебя.

Футбол принадлежит людям, это народная игра. Игра должна быть прозрачной, все должно быть очевидно. VAR была создана не для того, чтобы прикрывать ошибки судей, а чтобы устранять ошибки. Никто не понимает, почему правила нарушаются.

Завтра игра, и мы должны точно знать – кто и как судит. Люди должны понимать правила. Ошибки должны быть очевидны. Я приду домой, а дочка мне скажет: я немного беременна. Ты либо беременна, либо нет, другого не дано. Когда допускаются грубые ошибки и нет четкого понимания правил, это неправильно», – сказал Кейруш.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»