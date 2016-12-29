Карлос Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом на данный момент

32-летний аргентинец Карлос Тевес перешел в китайский «Шанхай Шэньхуа». Теперь нападающий станет футболистом с самой большой заработной платой в мире.

В новой команде Тевес будет получать 615 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, форвард обойдет в данной статистике португальца Криштиану Роналду. Нападающий получает в мадридском «Реале» 365 тысячи фунтов в неделю, что почти в два раза меньше новой зарплаты Карлоса.

Прошлым клубом аргентинского игрока был «Бока Хуниорс». Ранее Карлитос выступал в топ-клубах Италии и Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail