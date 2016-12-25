Карлос Тевес может стать ключевым игроком «Шанхай Шэньхуа»

В ближайшее время Карлос Тевес может прсоединиться к китайскому клубу «Шанхай Шэньхуа». Если трансфер состоится, то игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет ждет, что в ближайшее время нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес присоединится к команде. Ранее сообщалось, что в новом клубе 32-летний аргентинец будет получать 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

«Тевес станет ключевым игроком «Шанхай Шэньхуа». Он из тех футболистов, которые могут действовать по-разному. Его подписание стало сюрпризом для меня. Я даже догадаться не мог, что Тевес может приехать к нам.

Сначала переговоры шли очень медленно. Но сейчас руководство сообщило мне о том, что вскоре он присоединится к команде. При этом он все еще не с нами. Мне обещали дать его телефон, но пока этого не случилось. Я переживаю, потому что если трансфер не состоится, заменять придется не простого игрока, а Карлоса Тевеса,» — поделился Густаво Пойет.

Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sport Asia