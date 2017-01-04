Карлос Страндберг переходит из ЦСКА в «Брюгге»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ранее сообщал, что форвард, скорее всего, покинет клуб зимой.

По информации шведской прессы, 20-летний нападающий подписал с «Брюгге» контракт сроком на 4,5 года.

Страндберг пришел в ЦСКА зимой 2015 года из шведского «Хаккена». Концовку 2015 года Страндберг провел в аренде в Урале, где появился на поле всего дважды. В 2016-м он был арендован клубом АИК, за который отличился 7-ю голами в 12-ти встречах.

В общей сложности Страндберг сыграл за ЦСКА 19 матчей и забил пять мячей, два из которых — в текущем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbladet