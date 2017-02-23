Карлос Бакка может покинуть «Милан» уже в феврале

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Карлос Бакка

Китайские клубы еще не закончили укрепление. Колумбийский нападающий в скором времени может пополнить чемпионат Поднебесной.

Футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который возглавляет Фабио Каннаваро, недавно получил отказ от «Фиорентины» по продаже Николы Калинича. Теперь итальянский тренер переключил внимание на Карлоса Бакку. 30-летний колумбиец не слишком доволен своим статусом в «Милане».

Цена перехода – примерно 30 млн. €. Если Бакка согласится, его зарплата составит примерно 12 млн. € в год. Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.

Форвард перешел в «Милан» из «Севильи» летом 2015 года. В текущем сезоне Карлос Бакка провел 24 матча во всех турнирах и забил девять голов.

Фото: Global Look Press

ИсточникANSA

 

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Владимир Шевелев

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