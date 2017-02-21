Карло Анчелотти заплатит штраф за неприличный жест, адресованный фанатам «Герты»

Карло Анчелотти должен будет заплатить 5000 евро за неприличный жест в адрес болельщиков «Герты». Главный тренер «Баварии» ранее заявил, что сделал это в ответ на плевки со стороны фанатов.

Немецкий футбольный союз обязал главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти внести пожертвование в качестве наказания за неприличный жест во время матча чемпионата Германии против «Герты».

По окончании матча Анчелотти показал болельщикам средний палец, позже пояснив, что этот жест был направлен в ответ на поведение болельщиков, которые плевали в него во время матча.

В качестве наказания Анчелотти должен будет пожертвовать 5000 евро в благотворительный фонд, организованный при содействии Немецкого футбольного союза.