Карло Анчелотти хочет встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

После игры с «Арсеналом» главный тренер мюнхенской «Баварии» поделился мыслями. Анчелотти жаждет финала «Бавария» — «Реал».

«Я не хочу, чтобы «Реал» достался нам в четвертьфинале. Хотелось бы встретиться с этой командой в финальном матче в Кардиффе.

Что касается ответной игры с «Арсеналом», то трудно было выйти на поле с полной концентрацией после домашней победы со счетом 5:1. Мы обсуждали это перед матчем, я говорил футболистам. Но на бессознательном уровне были трудности».

Карло Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Тренер выиграл с мадридской командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов. Летом 2016 итальянец стал тренером «Баварии».

Фото: Global Look Press

Источник: As