Карло Анчелотти хочет пригласить в «Наполи» голкипера «ПСЖ»

«Наполи» интересуется голкипером «ПСЖ» Альфонсом Ареоля. Уже этим летом вратарь может переехать в Серию А.

Новый главный тренер итальянского клуба Карло Анчелотти сообщил 25-летнему вратарю, что хочет видеть его в своей команде.

Пепе Рейна покинул «Наполи» по завершении сезона, поэтому клуб ведет работу по поиску нового голкипера.

Ранее сообщалось об интересе неаполитанцев к вратарю «Спортинга» Рую Патрисиу, однако его хотел пригласить в команду Маурицио Сарри, Анчелотти в нем не заинтересован.

Сообщается, что Анчелотти лично звонил Ареоля, которому предложен 4-летний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

В этом сезоне вратарь провел 34 матча, 17 отыграв на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia