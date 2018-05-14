Карло Анчелотти возглавит «Наполи»

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Карло Анчелотти вернется в Италию. Итальянец возглавит «Наполи».
58-летний специалист сменит в «Наполи» Маурицио Сарри, который покидает клуб.
Анчелотти уже достиг устной договоренности с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
Де Лаурентис начал работу над приглашением Анчелотти месяц назад. На этой неделе о назначении могут объявить официально.
Анчелотти нравится проект «Наполи», поэтому переговоры не были сложными.
Фото: Global Look Press
Источник: CalcioNapoli24