Карло Анчелотти возглавит «Наполи»

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Карло Анчелотти вернется в Италию. Итальянец возглавит «Наполи».

58-летний специалист сменит в «Наполи» Маурицио Сарри, который покидает клуб.

Анчелотти уже достиг устной договоренности с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Де Лаурентис начал работу над приглашением Анчелотти месяц назад. На этой неделе о назначении могут объявить официально.

Анчелотти нравится проект «Наполи», поэтому переговоры не были сложными.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioNapoli24