Карло Анчелотти: «В следующий раз уйдем с поля, если услышим расистские выкрики»

Главный тренер неаполитанцев возмущен произошедшим в Милане. Он готов жертвовать результатом ради защиты своих игроков.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после выездной игры 18-го тура итальянской Серии А против миланского «Интера» сообщил, что неоднократно просил главного арбитра остановить матч из-за расистских выкриков.

«Мы трижды просили судью остановить матч из-за расистских криков. Были сделаны объявления по стадиону, но матч продолжился. В следующий раз мы остановим игру и уйдем с поля, даже если это будет означать, что нам засчитают поражение», — сказал итальянец.

Анчелотти считает, что именно бездействие арбитра относительно проявлений расизма на трибунах привело к удалению защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Кулибали был взволнован и нервничал, и это нормально. Это нехорошо и для нас, и для всего итальянского футбола», — добавил Анчелотти.

На 80-й минуте встречи Кулибали получил вторую желтую карточку после того, как поаплодировал в адрес главного арбитра Паоло Маццолени. Несколькими секундами ранее судья уже показал игроку предупреждение за совершенный им фол.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia