Карло Анчелотти: «В конце сезона у меня будет большая вечеринка для всех критиков с хорошим вином и едой»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих планах и желании продлить контракт с клубом. Ранее сообщалось, что «Бавария» уже решила, что преемником Анчелотти станет 30-летний тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

«Я очень счастлив здесь, и я хотел бы остаться надолго. Я могу сказать о моем контракте, что он действует до 30 июня 2019 года.

Но сейчас я не думаю о нем. Я знаю только, что хотел бы хорошо поработать в этом клубе.

Мы не являемся лидером лиги прямо сейчас, но мы скоро ими станем. Мне не нужно отвечать каждому критику. Я знаю, что многие люди всегда дают советы, и я обещаю, что у меня будет большая вечеринка для всех критиков в конце сезона с хорошим вином и едой», – сказал Анчелотти.

Анчелотти работал с «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл с командой АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal