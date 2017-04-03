Карло Анчелотти: «Сравниваю Франка Рибери с Феррари. Нельзя водить Феррари постоянно»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о полузащитнике команды Франке Рибери. Итальянский специалист оригинально объяснил причину отсутствия француза в стартовом составе клуба в некоторых матчах.

«Как объясняю Франку, что он остается в запасе? Я сравниваю его с Феррари. Нельзя водить Феррари каждый день. Сегодня не воскресенье, поэтому ты не играешь» — заявил 57-летний тренер.

В текущем сезоне 34-летний футболист сыграл за «Баварию» 16 матчей. В данных встречах полузащитник сумел забить 3 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Journal du Dimanche

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