Карло Анчелотти согласовал с «Наполи» 3-летний контракт

Автор: Михаил Серебряков 0

Carlo Ancelotti

Тренер Карло Анчелотти близок к назначению в «Наполи». Он может возглавить итальянский клуб уже этим летом.

Накануне 58-летний специалист провел трехчасовую встречу с руководством неаполитанского клуба и почти согласовал 3-летний контракт. Очередной раунд переговоров состоится сегодня.

Ожидается, что «Наполи» уволит Маурицио Сарри, как только окончательно договорится с Анчелотти.

При этом Сарри может выкупить свое соглашение за 8 миллионов евро, тогда как «Наполи» вправе досрочно расторгнуть его за 500 тысяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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