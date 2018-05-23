Карло Анчелотти согласовал с «Наполи» 3-летний контракт

Тренер Карло Анчелотти близок к назначению в «Наполи». Он может возглавить итальянский клуб уже этим летом.

Накануне 58-летний специалист провел трехчасовую встречу с руководством неаполитанского клуба и почти согласовал 3-летний контракт. Очередной раунд переговоров состоится сегодня.

Ожидается, что «Наполи» уволит Маурицио Сарри, как только окончательно договорится с Анчелотти.

При этом Сарри может выкупить свое соглашение за 8 миллионов евро, тогда как «Наполи» вправе досрочно расторгнуть его за 500 тысяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia