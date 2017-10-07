Карло Анчелотти: «Реал» уволил меня за близкие отношения с игроками, а «Бавария» – за плохой контакт с ними»

Автор: Владимир Шевелев 0

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти — уже бывший главный тренер «Баварии». Итальянец рассказал о причинах ухода из клуба.

«Не знаю, правильный ли у меня подход к работе. Когда покидал «Реал» мне сказали, что я слишком близок с игроками, а когда уволила «Бавария» – что у меня плохой контакт с ними.

Сборная Италии? Я все еще хочу работать и тренировать каждый день, поэтому не думал о работе в сборной. Буду тренером Италии в тот момент, когда больше не захочу тренировать каждый день», – сказал Анчелотти.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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