Карло Анчелотти: «Работа в «Арсенале»? Все будет зависеть от предложения»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Карло Анчелотти готов возглавить лондонский «Арсенал» грядущим летом. Сегодня стало известно, что Арсен Венгер покинет команду по окончании сезона.

«Венгер сотворил историю «Арсенала». Нужно уважать его выбор. Я убежден, что в руководстве клуба уже знают, кто будет следующим тренером команды.

Разумеется, я, как профессиональный человек, заинтересован в работе с «Арсеналом». Все зависит от того, какое мне поступит предложение. Но на данный момент это все, что я могу сказать», — рассказал Анчелотти.

Последним клубом Карло Анчелотти была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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