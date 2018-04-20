Карло Анчелотти: «Работа в «Арсенале»? Все будет зависеть от предложения»

Карло Анчелотти готов возглавить лондонский «Арсенал» грядущим летом. Сегодня стало известно, что Арсен Венгер покинет команду по окончании сезона.

«Венгер сотворил историю «Арсенала». Нужно уважать его выбор. Я убежден, что в руководстве клуба уже знают, кто будет следующим тренером команды.

Разумеется, я, как профессиональный человек, заинтересован в работе с «Арсеналом». Все зависит от того, какое мне поступит предложение. Но на данный момент это все, что я могу сказать», — рассказал Анчелотти.

Последним клубом Карло Анчелотти была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia