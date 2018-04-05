Карло Анчелотти может возглавить «Ювентус» летом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по завершении сезона. Приоритетным вариантом для туринцев, в случае отставки Аллегри, является Карло Анчелотти.

После поражения от «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:3) руководство «бьянконери» начало задумываться о возможной перестройке команды по завершении сезона.

Речь идет не только о расставании с рядом игроков, но и с Аллегри, который работает с туринским клубом четвертый сезон.

Итальянский эксперт Люка Момблано утверждает, что 50-летний тренер уже объявил команде о своем уходе летом.

58-летний специалист остается без работы с сентября после увольнения из «Баварии». Он уже работал в «Ювентусе» с 1991 по 2001 год.