Карло Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

Автор: Михаил Серебряков 0

Carlo Ancelotti

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может перебраться в Россию. И уже этим летом возглавить один из клубов РФПЛ. 

Руководство «железнодорожников» и в частности президент клуба Илья Геркус выразили готовность по окончании нынешнего сезона начать переговоры с итальянским специалистом, который в настоящий момент остаётся без работы.

Однако Анчелотти также может оказаться в «Зените», поскольку Геркус, желающий поработать с итальянцем, может в межсезонье оказаться в петербургском клубе. Также сообщается об интересе к Анчелотти со стороны одного из китайских клубов.

Напомним, что именитый специалист отказался возглавлять сборную Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: BFMTV

 

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