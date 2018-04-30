Карло Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может перебраться в Россию. И уже этим летом возглавить один из клубов РФПЛ.

Руководство «железнодорожников» и в частности президент клуба Илья Геркус выразили готовность по окончании нынешнего сезона начать переговоры с итальянским специалистом, который в настоящий момент остаётся без работы.

Однако Анчелотти также может оказаться в «Зените», поскольку Геркус, желающий поработать с итальянцем, может в межсезонье оказаться в петербургском клубе. Также сообщается об интересе к Анчелотти со стороны одного из китайских клубов.

Напомним, что именитый специалист отказался возглавлять сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: BFMTV