Карлеса Пуйоля не пустили в эфир иранского телеканала из-за слишком длинных волос

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль не смог выступить на иранском телеканале в качестве эксперта. Причиной тому стали длинные волосы испанца.

По данным СМИ, появление Пуйоля в эфире телеканала было анонсировано, но не состоялось.

Изначально сообщалось, что причиной отсутствия бывшего футболиста стало то, что Пуйоль запросил слишком большой гонорар.

Сам Пуйоль чуть позже объяснил, что его не пустили в эфир из-за слишком длинных волос. Отмечается, что на иранском телевидении нет официальной политики относительно причесок гостей и ведущих, но государственные телеканалы строго следят за этим и избегают того, что может оскорбить чувства консервативной части населения.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC