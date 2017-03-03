Карлес Пуйоль обещает следить за сборной России на Кубке конфедераций

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании ныне — посол ФИФА. Он поделился своим мнением о готовности России к Кубку конфедераций и Чемпионату мира.

«Это был запоминающийся визит. В Санкт-Петербурге я побывал на стадионе, и могу сказать, что он выглядит готовым принять матчи топ-уровня. Он действительно впечатляет. В Москве я встретился с волонтерами и побывал в знаменитом на весь мир метро. В обоих городах я чувствовал нарастающее предвкушение, чувствовал, что в России действительно очень ждут турнир. И видно, что Россия очень хочет провести и Кубок конфедераций, и Чемпионат мира, на самом высоком уровне».

«Интересно было увидеть, как глубоко под землей находится московское метро. Поразило, что оно очень чистое. Оно не похоже на другие подземки. Я не успел увидеть многого в Санкт-Петербурге, но мне действительно понравилось там, и теперь я хочу приехать туда снова и насладиться красивыми видами этого города».

«Приятно было встретиться с российскими волонтерами как в прошлом июне, так и в этот раз. Тот факт, что более 176 тысяч человек подали заявку, чтобы стать волонтерами, говорит о большом интересе к турнирам в России. Не сомневаюсь, что они внесут большой вклад в успешный турнир. Ведь именно волонтеры играют ключевую роль в организации больших спортивных мероприятий».

«Жду от турнира в России ярких и зрелищных матчей с участием отличных игроков. Принимая во внимания, какой футбол показывали в последнее время Германия и Чили, я бы назвал эти две команды фаворитами».

«У меня остались прекрасные воспоминания от Евро-2008, потому что он положил начало самому успешному периоду в истории сборной Испании. Российская команда тоже запомнилась. Мне казалось, что на том турнире именно Россия и Испания старались играть в великолепный футбол. У России тогда были классные игроки, а потому было особенно приятно победить ее и в группе (4:1) и в полуфинале (3:0). Возможно, это были наши лучшие матчи на турнире».

«Знаю, что нынешняя российская команда начинает новый цикл – с новыми, молодыми игроками, с новым тренером. К тому же у нее статус хозяйки Кубка Конфедераций и ЧМ. Это дает им особенную мотивацию и поддержку болельщиков. Так что у этой команды сейчас интересное время. Буду следить за сборной России».

Фото: Global Look Press

Источник: fifa.com