Карл-Хайнц Румменигге выступает за сокращение международных матчей

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Карл-Хайнц Румменигге

Президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Карл-Хайнц Румменигге призвал УЕФА и ФИФА сократить количество международных матчей.

«Уверен, ФИФА знает, что мы не рады решению об увеличении на 50% числа участников чемпионатов мира.

С нашей точки зрения, способ принятия решения был неприемлемым. Они используют наших игроков и сотрудников в интересах чемпионата мира. Мы имеем полное право искать решения.

Я бы сейчас особенно призвал ФИФА и УЕФА сократить количество международных матчей. Футболисты вынуждены проводить слишком много игр», – сказал Румменигге.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

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Владимир Шевелев

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