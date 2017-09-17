Карьера Джанлуиджи Буффона, травма Кирилла Панченко. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 сентября.

1. Премьер-лига. 10-й тур. ЦСКА обыграл «Ростов», «Краснодар» разгромил «Анжи» в гостях.

2. Бывший президент Федерации футбола Испании Вильяр обвиняется в незаконных выплатах от ФИФА и УЕФА.

Вильяр в период с мая 2014 по июнь 2017 перевел со счета из швейцарского банка в испанский 2,5 миллиона евро.

3. Джанлуиджи Буффон по завершении сезона может получить должность в ФИФА или перебраться в МЛС.

Помимо предложения остаться в «Ювентусе» и получить должность в структуре клуба, работу Буффону также предлагают ФИФА и Федерация футбола Италии.

4. Гарет Барри повторил рекорд Райана Гиггза.

Эта встреча станет для Барри 632-й в АПЛ.

5. Кирилл Панченко повредил крестообразные связки колена.

Срок восстановления – примерно полгода.

Фото: Global Look Press

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