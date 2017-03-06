Капитану мадридского «Атлетико» предстоит операция

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Габи

Полузащитник «матрасников» Габи пропустит некоторое время. Он получил бытовую травму.

В последнем матче чемпионата Испании против «Валенсии» (3:0) Габи отыграл все 90 минут, после чего был отправлен в больницу. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Подробности данного инцидента не уточняются. Известно лишь, что он сломал два пальца на правой руке

33-летний футболист, скорее всего, пропустит матч 27-го тура испанской Примеры с «Гранадой», который состоится 11 марта, но должен восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером», которая пройдёт в Мадриде 15 марта.

В нынешнем сезоне капитан «Атлетико» Габи сыграл 24 матча, результативными действиями не отметился. Сами «матрасники» с 49 очками идут на четвертом месте после 26 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana

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Владимир Шевелев

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