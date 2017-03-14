Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл: «Некоторые болельщики не имеют представление об игре»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Марк Ноубл

Марк Нобл, один из лидеров «молотобойцев», дал откровенное интервью. По словам капитана «Хэма», не все болельщики приходят на стадион поддерживать команду.

«Если говорить откровенно, многие люди, которые сейчас ходят на футбол, на самом деле не понимают игры. В футболе всё решают мгновения, и неудачи здесь неизбежны. Приходится жить со многими эмоциями, переживаниями и сожалениями. Те же болельщики, которые громко кричат и жаждут крови, зачастую не имеют представления о происходящем и потенциальных последствиях своих действий.

Арсен Венгер многое сделал для «Арсенала», но некоторые люди хотят его отставки. А другие желают, чтобы Уэйн Руни поскорее ушел из «МЮ». Именно поэтому мы являемся капитанами наших клубов — мы можем справиться с этим давлением».

Марк Нобл выступает за «Вест Хэм» с 2004 года. За карьеру в составе «молотобойцев» он провел 398 матчей и забил 47 голов. В текущем сезоне АПЛ «Вест Хэм» с 33 очками занимает одиннадцатую строчку после 28 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

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