Капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде. Вчера его команда проиграла Бельгии и вылетела с чемпионата мира.

«Горжусь временем, которое я провел, борясь за сборную Японии. Оно останется в моем сердце, это было замечательно. Я бы не променял это ни на что другое», – написал Хасебе в инстаграме.

34-летний футболист выступал за сборную Японии с 2006 года. Он сыграл на трех чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018. В 2006 году тогдашний тренер японцев Зико не включил его в заявку.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Макото Хасебе