Капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде

Автор: Евгений Морозов 0

Капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде. Вчера его команда проиграла Бельгии и вылетела с чемпионата мира. 

«Горжусь временем, которое я провел, борясь за сборную Японии. Оно останется в моем сердце, это было замечательно. Я бы не променял это ни на что другое», – написал Хасебе в инстаграме.

34-летний футболист выступал за сборную Японии с 2006 года. Он сыграл на трех чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018. В 2006 году тогдашний тренер японцев Зико не включил его в заявку.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Макото Хасебе

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

fans of Colombia

На игре Колумбия – Япония ожидается 15 тысяч колумбийцев

Карлос Санчес получил первую красную карточку ЧМ-2018

Болельщики сборной Сенегала и Японии убрали за собой мусор со стадионов в Москве и Саранске

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 