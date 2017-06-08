Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес завершит карьеру после ЧМ-2018

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес завил о намерении завершить игровую карьеру. 38-летний защитник планирует сыграть последний матч на чемпионате мира 2018 года в России.

Маркес, которому в феврале исполнилось 38 лет, дебютировал за сборную в феврале 1997 года. Он стал первым игроком, который был капитаном своей национальной команды на четырех чемпионатах мира (2002, 2006, 2010 и 2014 годов). Всего на счету Маркеса более 130 матчей за сборную Мексики.

«Думаю, что мне нужно попасть на чемпионат мира и там, возможно, уйти. Но я точно останусь в профессиональном футболе, не знаю, как тренер или руководитель, однако как игрок после чемпионата мира я закончу свою карьеру», — заявил капитан «ацтеков».

Говоря о предстоящем Кубке конфедераций, капитан мексиканской команды назвал его очень важным турниром, который сборная воспринимает как мини-чемпионат мира. «Сейчас все взоры будут устремлены на Россию в связи с Кубком, потому что на следующий год там же будет проходить мировое первенство, и сейчас можно оценить качество стадионов, организации», — заметил Маркес.

На Кубке конфедераций-2017 сборная Мексики сыграет в одной группе с командой России, с которой ей предстоит провести матч в Казани 24 июня. Мексиканцы вылетят в Россию в воскресенье, 11 июня. Одна ночевка предстоит в Амстердаме, что должно помочь адаптации к европейскому часовому поясу, а затем команда чартерным рейсом отправляется прямо в Казань. На подготовку к первой игре у мексиканцев будет пять дней: 18 июня предстоит встреча со сборной Португалии. Затем 21 июня сборная Мексики сыграет в Сочи с новозеландцами, а 24 июня — снова в Казани с россиянами.

Рафаэль Маркес — единственный игрок в истории футбол, который являлся капитаном своей национальной команды на четырех чемпионатах мира и сыграет на пятом, если не получит повреждение.

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Источник: РИА Новости

Фото: Global Look Press

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.