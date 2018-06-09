Каникулы в АПЛ, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июня.

1. «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли.

2. Психолог призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018.

3. «Локомотив» принял решения по Ари, Дмитрию Тарасову, Игорю Денисову и ряду других игроков.

4. В АПЛ введут двухнедельную зимнюю паузу.

Нововведение вступит в силу начиная с сезона-2019/20.

5. Названа новая вероятная причина смерти Давиде Астори.

Оказывается, Астори еще можно было спасти.

6. «Анжи» готов заменить «Амкар» в Премьер-лиге.

Угроза снятия «Амкара» с розыгрышей РФПЛ и ФНЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе.

7. Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол.

Фото: Сергей Дроняев

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