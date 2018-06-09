Каникулы в АПЛ, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июня.
1. «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли.
2. Психолог призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018.
3. «Локомотив» принял решения по Ари, Дмитрию Тарасову, Игорю Денисову и ряду других игроков.
4. В АПЛ введут двухнедельную зимнюю паузу.
Нововведение вступит в силу начиная с сезона-2019/20.
5. Названа новая вероятная причина смерти Давиде Астори.
Оказывается, Астори еще можно было спасти.
6. «Анжи» готов заменить «Амкар» в Премьер-лиге.
Угроза снятия «Амкара» с розыгрышей РФПЛ и ФНЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе.
7. Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол.
Фото: Сергей Дроняев