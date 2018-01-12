Кандидат на замену Венгера в «Арсенале», состав сборной мира, Погребняк разрывает контакт с «Динамо». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Погребняк

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 января.

1. УЕФА объявил состав символической сборной года

Состав символической сборной 2017 года определялся путем голосования, в котором приняли участие 798 149 интернет-пользователей. 

2. Карло Анчелотти может возглавить «Арсенал»

Руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с главным тренером команды Арсеном Венгером.

3. «Барселона» купила Йерри Мину за 12 млн евро и пропишет отступные – 100 млн

Бразильский клуб «Палмейрас» подтвердил переход защитника Йерри Мины в «Барселону».

4. Павел Погребняк может разорвать контракт с  «Динамо» из-за фото в Instagram

«Динамо» проводит служебное расследование, которому послужило непринятие форварда команды Павла Погребняка участия в матче с «Анжи».

5. Сесе Пепе проходит просмотр в ЦСКА на межсезонном сборе

Московский ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона.

Мориц Бауэр уехал в «Сток Сити», ЦСКА осуществил первый зимний трансфер. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Фото: Сергей Дроняев

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