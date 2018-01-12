Кандидат на замену Венгера в «Арсенале», состав сборной мира, Погребняк разрывает контакт с «Динамо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 января.
1. УЕФА объявил состав символической сборной года
Состав символической сборной 2017 года определялся путем голосования, в котором приняли участие 798 149 интернет-пользователей.
2. Карло Анчелотти может возглавить «Арсенал»
Руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с главным тренером команды Арсеном Венгером.
3. «Барселона» купила Йерри Мину за 12 млн евро и пропишет отступные – 100 млн
Бразильский клуб «Палмейрас» подтвердил переход защитника Йерри Мины в «Барселону».
4. Павел Погребняк может разорвать контракт с «Динамо» из-за фото в Instagram
«Динамо» проводит служебное расследование, которому послужило непринятие форварда команды Павла Погребняка участия в матче с «Анжи».
5. Сесе Пепе проходит просмотр в ЦСКА на межсезонном сборе
Московский ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона.
Мориц Бауэр уехал в «Сток Сити», ЦСКА осуществил первый зимний трансфер. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18
Фото: Сергей Дроняев