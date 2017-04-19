Фернандо Йерро – кандидат на пост главного тренера «Лас-Пальмаса»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Йерро

Руководство «Лас-Пальмаса» заинтересовано в услугах главного тренера «Овьедо» Фернандо Йерро. Легенда «Реала» сейчас тренирует «Реал Овьедо».

Островитяне следили за игрой «Овьедо» и пришли к выводу, что им подходят игровые концепции бывшего защитника мадридского «Реала» и сборной Испании. Правда, задача «Лас-Пальмаса» осложнится, если «Овьедо» по итогам текущего сезона завоюет право выступать в Примере. Команда после 34 туров набрала 52 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Кроме того, в «Лас-Пальмасе» интересуются и наставником «Жироны» Пабло Мачином. Эта команда с 62 очками на втором месте.

Что же касается «Лас-Пальмаса», то подопечные Энрике Сетьена набрали после 32 туров Примеры 38 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Canarias7

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