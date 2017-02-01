Камиль Гросицки и Альфред Ндиайе перешли в «Халл Сити»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Камиль Гросицки

В заключительный день трансферного окна «Халл» сумел подписать сразу двух футболистов. Камиль Гросицки и Альфред Н’Диайе теперь будут выступать в АПЛ.

Полузащитник сборной Польши перешел из французского «Ренна». Контракт рассчитан на 3,5 года. Сенегалец Альфред Ндиайе перешел в «Халл» из «Вильярреала». Аренда футболиста рассчитана до конца текущего сезона. Оба перехода были оформлены в последние минуты трансферного окна.

В текущем сезоне Гросицки забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса в 16 матчах Лиги 1. Ндиайе провел всего 7 матчей, но успел отметиться голевой передачей.

«Халл Сити» на данный момент находится на последней строчке в АПЛ. Вместе с «Сандерлендом» у них по 16 очков. На 5 очков они отстают от «Суонси», который занимает 17-ю строчку.

 Главные зимние трансферы

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Халл Сити»

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Никита Пронин

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