Камерун лишен Кубка Африки-2019

Автор: Евгений Морозов 0

Германия - Камерун

Кубок африканских наций-2019 меняет страну проведения. Конфедерация футбола Африки отменяет свое решение о проведении турнира в Камеруне.

Это сделано по причине значительных задержек при строительстве объектов для турнира.

Кроме того, CAF обеспокоена нарастающим напряжением в Камеруне из-за выступлений англоязычных сепаратистов на юго-западе и северо-западе страны.

Желающие провести Кубок Африки, который намечен на июнь, должны подать заявку до конца декабря. Основным претендентом считается Марокко.

Фото: Global Look Press
Источник:  Associated Press

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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