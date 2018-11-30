Камерун лишен Кубка Африки-2019

Кубок африканских наций-2019 меняет страну проведения. Конфедерация футбола Африки отменяет свое решение о проведении турнира в Камеруне.

Это сделано по причине значительных задержек при строительстве объектов для турнира.

Кроме того, CAF обеспокоена нарастающим напряжением в Камеруне из-за выступлений англоязычных сепаратистов на юго-западе и северо-западе страны.

Желающие провести Кубок Африки, который намечен на июнь, должны подать заявку до конца декабря. Основным претендентом считается Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: Associated Press