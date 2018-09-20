Камбэк ЦСКА, первое удаление Криштиану Роналду в ЛЧ, скандал с Денисом Глушаковым. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 сентября.
1. Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА вырвал ничью в Чехии.
Соперником «красно-синих» была «Виктория» Пльзень.
2. Валерий Непомнящий оставил пост главного тренера «Балтики».
Непомнящего переведут на должность в структуре клуба.
3. Криштиану Роналду впервые получил красную карточку в матче Лиги чемпионов.
Роналду ушел с поля в слезах.
4. Жена Дениса Глушакова подала на развод, дело передано в суд.
Денис Глушков был отстранен Каррерой от матча Лиги Европы.
5. Парижские рестораны предлагают бесплатную пиццу за голы Джанлуиджи Буффона.
За свою карьеру итальянец никогда не забивал голы.
Фото: Global Look Press