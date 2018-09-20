Камбэк ЦСКА, первое удаление Криштиану Роналду в ЛЧ, скандал с Денисом Глушаковым. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 сентября.

1. Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА вырвал ничью в Чехии.

Соперником «красно-синих» была  «Виктория» Пльзень. 

2. Валерий Непомнящий оставил пост главного тренера «Балтики».

Непомнящего переведут на должность в структуре клуба.

3. Криштиану Роналду впервые получил красную карточку в матче Лиги чемпионов.

Роналду ушел с поля в слезах.

4. Жена Дениса Глушакова подала на развод, дело передано в суд.

Денис Глушков был отстранен Каррерой от матча Лиги Европы.

5. Парижские рестораны предлагают бесплатную пиццу за голы Джанлуиджи Буффона.

За свою карьеру итальянец никогда не забивал голы.

Фото: Global Look Press

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