Как Месси, Роналду и Кокорин встретили 2018-й год

Новый год звездные футболисты отмечали в кругу семьи и друзей. Еженедельник «Футбол» — о том, какими фотографиями встретили 2018-й Месси, Роналду, Икарди, Кокорин и остальные.
Лионель Месси отпраздновал новогоднюю ночь на вечеринке с друзьями и близкими. Сейчас Месси и его жена Антонелла ждут третьего ребенка, поэтому торжество обошлось без излишеств.
Криштиану Роналду в минувшем году уже стал многодетным отцом, поэтому смог позволить себе расслабиться в объятьях Джорджины Родригес.
Мауро Икарди поднял бокалы белого с женой Вандой Нарой, о чем и сообщил миру.
Александр Кокорин надел бабочку и короткие штаны, встал под елочку и пожелал: «Здоровья и Счастья вашим семьям», снабдив поздравление хэштегом #ВсехПоднялОбнялПоцеловал.
Дмитрий Комбаров тоже встал под елку, но не в одиночестве, а вместе с женой и дочерью.
Доменико Кришито с семьей праздновал не публично, но на отдыхе салют посмотрел. А в комментариях к этому посту, итальянского защитника уже ждут в «Фенербахче».
Фото: Инстаграм