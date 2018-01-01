Как Месси, Роналду и Кокорин встретили 2018-й год

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Роналду-и-Месси

Новый год звездные футболисты отмечали в кругу семьи и друзей. Еженедельник «Футбол» — о том, какими фотографиями встретили 2018-й Месси, Роналду, Икарди, Кокорин и остальные.

FELIZ 2018 !! 🎆🎆

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Лионель Месси отпраздновал новогоднюю ночь на вечеринке с друзьями и близкими. Сейчас Месси и его жена Антонелла ждут третьего ребенка, поэтому торжество обошлось без излишеств.

❤️

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Криштиану Роналду в минувшем году уже стал многодетным отцом, поэтому смог позволить себе расслабиться в объятьях Джорджины Родригес.

Feliz Año 2018 🥂😘 #happynewyear #love #me #2018 #newyear 💫💫💫

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Мауро Икарди поднял бокалы белого с женой Вандой Нарой, о чем и сообщил миру.

Александр Кокорин надел бабочку и короткие штаны, встал под елочку и пожелал: «Здоровья и Счастья вашим семьям», снабдив поздравление хэштегом #ВсехПоднялОбнялПоцеловал.

Дмитрий Комбаров тоже встал под елку, но не в одиночестве, а вместе с женой и дочерью.

😍😍😍😍😍😍

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Доменико Кришито с семьей праздновал не публично, но на отдыхе салют посмотрел. А в комментариях к этому посту, итальянского защитника уже ждут в «Фенербахче».

Фото: Инстаграм

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