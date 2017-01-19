«Кайрат» с Андреем Аршавиным разгромил «Оренбург» в товарищеском матче

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Оренбург» в рамках подготовки к весенней части сезона российской Премьер-Лиги провел товарищеский матч с «Кайратом». Встреча закончилась победой казахстанской команды со счетом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Бауыржан Турысбек и Жерар Гоу, который оформил дубль. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле в стартовом составе своей команды, однако результативными действиями не отметился.

После 17 туров РФПЛ «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Товарищеский матч
«Оренбург» (Оренбург, Россия) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) – 0:3 (0:2)
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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