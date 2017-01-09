Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»

Футболисты «Томи» Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин расторгли контракты с томской командой. Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза

«Кирилл Комбаров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Сергей Самодин, Максим Тишкин и Виталий Дьяков расторгли соглашения через палату по разрешению споров», — сказал Игорь Кудряшов.

Ранее томский клуб покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа и Антон Коченков.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС