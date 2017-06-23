К экипажу пресс-мобиля еженедельника «Футбол» присоединился Забивака

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер оставил позади Чебоксары и выехал в Казань, где сборная России сыграет последний матч группового раунда с Мексикой. В этой встрече команду Станислава Черчесова устроит только победа, так как для выхода в плей-офф из группы А россиянами надо набрать 4 очка.
В турнирной таблице группы А сборная России после двух туров занимает третье место с 3 очками. У мексиканцев и португальцев — по 4 балла. Замыкает тублицу Новая Зеладия — 0 очков. Для выхода в плей-офф россиянам необходимо обыгрывать Мексику.