К экипажу пресс-мобиля еженедельника «Футбол» присоединился Забивака

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер оставил позади Чебоксары и выехал в Казань, где сборная России сыграет последний матч группового раунда с Мексикой. В этой встрече команду Станислава Черчесова устроит только победа, так как для выхода в плей-офф из группы А россиянами надо набрать 4 очка.

В турнирной таблице группы А сборная России после двух туров занимает третье место с 3 очками. У мексиканцев и португальцев — по 4 балла. Замыкает тублицу Новая Зеладия — 0 очков. Для выхода в плей-офф россиянам необходимо обыгрывать Мексику.

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.